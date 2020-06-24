Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, признав его задержание законным. Об этом интернет-порталу TYT.BY сообщили защитники задержанного Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.

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Заседание суда проходило в закрытом режиме, отметили правозащитники.

«Теперь постановление районного суда будет обжаловано в Минском городском суде. По закону при рассмотрении такой жалобы суд может признать задержание незаконным и в том случае, когда в отношении задержанного было допущено нарушение права на защиту», – заявили юристы.

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