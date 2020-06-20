Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Лаевский.

«Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела», — сказал он, добавив, что Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением».

Защита настаивает на полной невиновности, сказал Лаевский. Он также отметил, что Бабарико, находящийся в СИЗО, «жив и здоров».

Виктора Бабарико называют главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 сентября выборах.

Бабарико задержали 18 июня, комитет госконтроля Беларуси назвал его «руководителем противоправной деятельности». За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты.

Штаб Бабарико 20 июня сдал в ЦИК Беларуси весь пакет документов для регистрации кандидата, в том числе необходимое количество подписей.

Minval.az