В Севастополе во время инцидента, когда участвовавший в параде Победы танк Т-34 едва не въехал в толпу зрителей, никто не пострадал, передает «Интерфакс».

«Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — указано в сообщении.

Отмечается, что остановка танка произошла на безопасном удалении от зрителей. Произошедшее никак не повлияло на движение остальной колонны военной техники.

Инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова, уточняет Telegram-канал «Подъем». Боевая машина времен Великой Отечественной войны не смогла повернуть и проехала прямо. «Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение», — рассказал очевидец.

По его словам, этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду Победы.



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