Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение историков о том, что в статье Владимира Путина к 75-летию Победы была использована фейковая цитата Гитлера.

Ранее исследователь архивов Игорь Петров обратил внимание на фразу из статьи Путина, которую, как пишет президент, однажды сказал Гитлер: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». По словам Петрова, это не аутентичная фраза, которая, вероятно, взята из книги Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера». Это издание внесено в России в список экстремистских материалов.

«Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в статье Путина, является не передачей чьих-то слов, а является прямым цитированием документов из архивов. И в этом ценность этого материала. Потому что это не просто рассуждения, это не просто попытка дать оценку, это передача непосредственной информации, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках. Поэтому какое-то, скажем так, разное прочтение абсолютно исключено», — заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Minval.az