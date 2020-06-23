Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с «360» опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что актеру якобы поставили диагноз «хронический алкоголизм».

«Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — сказал защитник.

По его мнению, подобная информация распространяется ради рейтинга или статуса.

«Фантазия людей поражает», — подытожил Пашаев.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Minval.az