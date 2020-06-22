Президент Украины Владимир Зеленский ещё не решил, верить или нет российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом Зеленский заявил в интервью канадским журналистам.

По словам Зеленского, он не успел составить мнение о Путине в условиях переговоров, которые были заморожены из-за пандемии коронавируса. Президент отметил, что в совместной работе лидеров двух государств уже есть подвижки. В качестве примера он привёл обмен пленными между Украиной и Россией.

Зеленский подчеркнул, что переговоры с Путиным — это сложная и запутанная работа. Переговоры буксуют, однако ситуация с пленными демонстрирует общие позитивные сдвиги.

«Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий», — приводит слова украинского лидера газета Globe and Mail.

Лидеры двух стран встретились на саммите «нормандской четвёрки» в сентябре 2019 года. Тогда же было принято совместное коммюнике, которое предполагало, что базисом для работы остаются Минские соглашения. Также было предусмотрено осуществить разведение сил в трёх новых точках на территории Донбасса до марта 2020 года. Ещё одна встреча должна была состояться зимой в Берлине, однако планы политиков нарушила пандемия.

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