Спасатели продолжают поиск трех жильцов дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где утром 21 июня произошел взрыв. Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Неизвестной остается судьба еще трех человек. Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на первом и втором этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей», – написал он.



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В результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека, сообщает ГСЧС по состоянию на 20 часов.

«По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека», — говорится в сообщении службы.

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В Дарницком районе украинской столицы в жилом доме произошел взрыв. Сила его была высока: повреждения обнаружены на четырех этажах девятиэтажки.

По предварительной информации, в здании рванул бытовой газ.

На месте проводится спасательная операция. Обломками накрыло не менее четырех человек, один погиб. Тело уже вытащили из-под завалов, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Был эвакуирован 21 жилец.

Позднее стало известно, что еще трех жильцов освободили из-под завалов.

Minval.az