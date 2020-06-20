В Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция, связанная с 20 июня.

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Акция под слоганом «Вместе против оккупации» организована молодежными движениями.

По словам организаторов, которые приводит Первый канал Грузии, на сегодняшней акции запланированы выступления ораторов и несколько музыкальных представлений. Проспект Руставели закрыт для движения, транспортные средства перенаправляются по альтернативным маршрутам.

Для обеспечения дистанции между людьми активисты наклеили на дороге стикеры с изображением президента России Владимира Путина. К участникам акции присоединились представители оппозиционных партий.

Minval.az