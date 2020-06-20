Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который заразился коронавирусом нового типа, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на его пресс-секретаря Айдоса Укибая.

По его словам, болезнь у экс-главы государства проходит бессимптомно. Укибай отметил, что температура у Назарбаева фиксируется стабильная, а симптомов, характерных для коронавирусной инфекции COVID-19, не замечено.

«Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И по их данным, поводов для беспокойства нет», — сказал Укибай.

В четверг, 18 июня, стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.

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