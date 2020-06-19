Сильная головная боль, не дающая заснуть, а также сопровождаемая изменением неврологических симптомов, представляет опасность для человека. Об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия-1».

По его словам, если приступы головной боли вызывают проблемы со зрением, немеют конечности, а также усиливаются боли при кашле или изменении положения тела, стоит насторожиться.

Мясников отметил, что такие симптомы могут свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении вследствие опухоли, а также кровоизлияния или расслоения аневризмы.

В других случаях головная боль не должна вызывать беспокойство: она может быть следствием усталости, недосыпания или неправильного положения головы.

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