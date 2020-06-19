За прозвучавшими из Минска словами о причастности к событиям в Беларуси неких «кукловодов», среди которых якобы есть «большие начальники» из «Газпрома», должна «последовать аргументация». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси», — заверил Песков. «Пока у меня нет никаких дополнительных комментариев на этот счет», — добавил он.

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