Число выявленных за последние сутки инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на два и, по данным сайта StopCov, которые приводит «Спутник», составило 895.

На два увеличилось и число вылеченных от COVID-19. С начала пандемии вирус преодолели 741 пациент. 14 человек скончались.

В данное время в карантине находятся 2855 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 264.

Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Minval.az