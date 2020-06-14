Железнодорожные пассажирские перевозки возобновятся в Грузии с понедельника, 15 июня, пишет Грузия Online.

Грузинская железная дорога возобновила продажу билетов еще 10 июня. С завтрашнего дня магистральные поезда будут курсировать по пяти направлениям: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Поти, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Кутаиси.

Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем. Кроме того, для рейсов в направлении Батуми и Поти будет назначено два поезда. Перед посадкой пассажиры пройдут термоскрининг, дезбарьер и обработают руки. Во всех вагонах уже установлены диспенсеры с дезинфекционным раствором.

Пассажиры будут размещаться, как и раньше, рядом друг с другом. При этом они не должны заходить вагон без маски, которую нельзя снимать на протяжении всей поездки. Среди других рекомендаций Минздрава для пассажирских ж/д перевозок: запрет на распространение в поездах газет, книг или журналов, запрет на выдачу наушников, а также разные правила, связанные с экипировкой сотрудников, дезинфекцией и уборкой вагонов.

Minval.az