Визит министров иностранных дел и обороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию в воскресенье не состоится, новые даты прорабатываются, сообщили в МИД РФ.

«Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — сказали журналистам на Смоленской площади, пишет Интерфакс.

В МИД РФ напомнили, что по поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования.

«Эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединённых Наций в соответсвии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января с.г. и резолюцией 2510 СБ ООН», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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