Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.

Видео инцидента сняли из находившейся рядом машины. В результате нападения полицейские получили легкие травмы. После произошедшего были арестованы четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

По данным издания, стражи порядка остановились для помощи человеку, который сообщил, что на него только что напали. После этого на них набросилась небольшая группа чернокожих. Один повалил полицейского на землю, другие сначала снимали происходящее, а затем стали пинать и бить стража порядка и его напарницу. При этом один из темнокожих даже танцевал рядом.

На место происшествия также прибежал мужчина с битой: на кадрах видно, что он пытается вмешаться. Как выяснилось, это был местный бизнесмен по имени Керман. Он пояснил, что никто из очевидцев ничего не делал, чтобы помочь полицейскому, поэтому он попытался сам уладить ситуацию. «Я бы сделал то же самое для любого, на кого напала большая группа. Если бы я видел черного парня, на которого напала группа белых, я бы пошел и помог ему», — пояснил он.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель после произошедшего указала, что само нападение — «шокирующее и позорное», а любовь к записи подобных инцидентов отвратительна. В Федерации полицейских Англии и Уэльса, в свою очередь, указали, что слишком много людей просто стоят в стороне и снимают происходящее вместо того, чтобы помочь пострадавшим.

В Британии в последние дни проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибелью в США чернокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста. В отдельных случаях протесты в Лондоне переросли в столкновения с сотрудниками полиции.



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