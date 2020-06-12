Авиакомпания Armenia после завершения в Армении режима чрезвычайного положения планирует возобновить полеты в направлении стран Европы, и в этом ей поможет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Если все пойдет по плану, то лайнеры авиакомпании будут осуществлять прямые рейсы из Еревана в Лион под грузинским кодом. Об этом агентству Sputnik сообщила менеджер по маркетингу авиакомпании Armenia Нелли Костандян.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия внесла авиакомпании Армении в «черный список». Это означает, что на армянские авиакомпании будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках Европейского союза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. В «черном списке» Армения оказалась рядом с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан и т.д.

«Мы планируем возобновить полеты из Еревана в Лион сразу же по истечении срока режима ЧП. Однако все зависит от обстоятельств и ситуации», — сказала Костандян.

По ее словам, в виду того, что армянским перевозчикам запрещено летать в Европейские страны, то Armenia будет осуществлять рейсы под грузинским кодом. Это возможно исходя из соглашения ASMI (индикатор наземного движения воздушных судов), заключенного между армянской авиакомпанией и грузинской Georgian Airways.

Костандян пояснила, что оно позволит лайнерам авиакомпании осуществлять прямые полеты из Еревана в Лион, без остановки в Тбилиси.

Что же касается ситуации с «черным списком», Костандян отметила, что авиакомпания на данный момент не комментирует ситуацию.

Она напомнила, что ранее авиакомпания отменила полеты в Лион только из-за последствий, вызванных пандемией нового типа коронавирусной инфекции в мире — закрытия границ, ограничений на передвижение и т.д.

Minval.az