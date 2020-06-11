Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Украинской правде», что у него нет каких-либо особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

«У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым», – сказал Зеленский, подчеркнув, что бизнесмен не давал ему никаких советов.

Журналисты отметили, что президент появляется в эфире ток-шоу на телеканале «Украина», который принадлежит бизнесмену, а Ольга Буславец, которую некоторые политики связывают с Ахметовым, была назначена врио министра энергетики.

«У меня нет доказательств, что она – человек Ахметова. Я слышал об этом на «плюсах», читал об этом в Facebook, слышал об этом от [народного депутата от «Слуги народа», главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея] Геруса лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов», – сказал Зеленский.

По его мнению, если появятся доказательства, что Буславец лоббирует чьи-то интересы, то ее нужно будет уволить.

На вопрос, почему телеканал «Украина» не критикует его работу, Зеленский ответил: «Почему? Возможно, потому, что это справедливый канал. Может, из-за этого».

В этом же интервью Зеленский рассказал, что иногда контактирует с другим бизнесменом – своим бывшим бизнес-партнером Игорем Коломойским. «Он мне может написать смс: «Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «Надо что-то сделать с тарифами», – сообщил глава государства.

Ахметов является самым богатым гражданином Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние в $2,8 млрд. Коломойский с $1 млрд занимает в рейтинге восьмое место.

Minval.az