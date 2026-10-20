Самая опасная форма политического высокомерия — та, что прикрывается словами о дружбе и братстве. Когда союзник начинает разговаривать с партнёром как с вечным должником, сама идея братства теряет первоначальный смысл. На её месте возникает примитивная и довольно унизительная конструкция: мы вам когда-то помогли, следовательно, теперь имеем право указывать, как вам жить, во что верить и какую политику проводить. А заодно требовать бесконечной благодарности.

Именно до такого состояния, судя по последним публикациям, докатилась часть турецкой журналистики. Антиазербайджанская истерия в отдельных турецких СМИ достигла такого накала, что читать материалы некоторых коллег становится попросту стыдно. Причём стыдно не за Азербайджан, который они пытаются унизить, а за авторов, окончательно утративших чувство меры, профессиональное достоинство и элементарное уважение к исторической правде.

Очередной образец подобного творчества продемонстрировал ресурс «Yeni Haber». Его авторы дошли до утверждения, что Ильхам Алиев якобы «более жестокий тиран, чем Никол Пашинян». Основание для столь «выдающегося политического открытия» — в Армении, видите ли, нет запрета на ношение головных платков.

Вот, оказывается, как теперь измеряется демократия. Не по судьбам людей, не по преступлениям прошлого, не по отношению к целым народам, а по наличию или отсутствию запрета на головной платок.

Хотелось бы спросить наших турецких коллег: а кто именно должен носить эти платки в Армении?

Историческая азербайджанская мусульманская община, веками проживавшая на своих родных землях на территории нынешней Армении, практически исчезла после массового изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов. Сотни тысяч людей были вынуждены оставить свои дома. Исламское культурное наследие подверглось разрушению, а история присутствия азербайджанцев на этих землях десятилетиями вытеснялась из общественной памяти.

И теперь отсутствие запрета на мусульманский платок в стране, где практически не осталось азербайджанского мусульманского населения, преподносится как выдающееся достижение! Это уже даже не журналистская недобросовестность. Это издевательство над историей и здравым смыслом.

Особенно отвратительно подобные рассуждения выглядят с учётом того, что именно армянские вооружённые формирования совершили Ходжалинскую резню, убивая мирных азербайджанцев, включая женщин и детей. За годы оккупации были разрушены десятки мечетей, осквернены кладбища, уничтожены целые населённые пункты.

Неужели авторы этих публикаций ничего об этом не слышали? Или память об азербайджанских мусульманах стала для них настолько неудобной, что её проще заменить рассуждениями о свободе ношения платков в Ереване?

Но на этом интеллектуальное падение не заканчивается.

«Yeni Haber» напоминает Азербайджану, что без турецкой поддержки и военной техники Карабах якобы не был бы освобождён. Более того, авторов возмущает недостаточная, по их мнению, благодарность Баку. Завершается всё оскорбительными выпадами в адрес президента Азербайджана.

С подобными рассуждениями следует разобраться раз и навсегда.

Карабах освободила азербайджанская армия. Не турецкие журналисты, не авторы патриотических колонок и не торговцы оружием. Азербайджанские солдаты шли в наступление, штурмовали укреплённые позиции, освобождали города и сёла, погибали за свою землю. Именно Азербайджан заплатил за победу кровью своих сыновей.

Роль Турции в политической поддержке Азербайджана никто не отрицает. В Баку об этом говорили неоднократно, открыто и с благодарностью. Однако превращать союзническую поддержку в утверждение, будто Азербайджану подарили его собственную победу, — наглость, которую невозможно оставить без ответа.

Тем более когда речь заходит о вооружении.

Президент Ильхам Алиев недавно предельно ясно напомнил: всё оружие Азербайджан приобретал за собственные деньги, по мировым ценам, до последнего патрона. Никаких скидок ни на один манат или доллар. Более того, в отдельных случаях вооружение продавалось нашей стране по ценам, в несколько раз превышавшим рыночные.

Так о каком подарке идёт речь?

Военное сотрудничество имеет огромное значение. Но коммерческая сделка остаётся коммерческой сделкой, даже если стороны называют друг друга братьями. Производители получили деньги, Азербайджан получил вооружение. И надо признать, турецкая оборонная промышленность прекрасно умеет зарабатывать на экспорте своей продукции…

Поэтому попытки выставить оплаченные поставки оружия актом безвозмездного спасения выглядят особенно нелепо. Азербайджан никому не должен благодарности за то, что честно оплатил по контракту.

И если некоторые турецкие журналисты так любят подсчитывать чужие долги, предлагаем им заняться бухгалтерией более основательно.

Начать можно с Северного Кипра.

Азербайджан последовательно поддерживает турок-киприотов на международной арене, способствует расширению их контактов с тюркским миром, поддерживает участие Турецкой Республики Северного Кипра в Организации тюркских государств. Представителей Северного Кипра принимают в Баку на высоком уровне, развиваются межпарламентские и другие официальные связи.

Для Турции кипрский вопрос имеет принципиальное политическое значение. И Азербайджан никогда не пытался превратить свою поддержку в инструмент шантажа Анкары.

Вспомним разрушительные землетрясения февраля 2023 года. Пока Турция хоронила погибших и пыталась спасти людей из-под завалов, Азербайджан первым пришёл на помощь! Сотни наших спасателей и медиков работали в зоне бедствия, направлялись полевые госпитали, палатки, генераторы, медикаменты, продовольствие и финансовая помощь.

Обычные азербайджанцы собирали гуманитарные грузы, жертвовали деньги, передавали всё, чем могли помочь пострадавшим.

Никому тогда не приходило в голову вести счёт благодарностям. Помогали потому, что считали чужую трагедию своей.

А как, кстати, быть с экономикой?

Азербайджан вложил миллиарды долларов в турецкую промышленность, энергетику и инфраструктуру. Нефтеперерабатывающий завод STAR, газопровод TANAP, крупные инвестиционные проекты SOCAR — всё это реальные рабочие места, налоги, энергетическая безопасность и укрепление экономических позиций Турции.

Азербайджанский газ помогает диверсифицировать турецкий энергетический рынок. Баку поддерживает Анкару на международных площадках, а там, где это необходимо, содействует дипломатическим контактам по чувствительным региональным вопросам.

Можно продолжать этот перечень ещё долго.

Но возникает вопрос: что ещё должен сделать Азербайджан, чтобы отдельные представители турецкой элиты перестали разговаривать с ним тоном высокомерного благодетеля?

Сколько миллиардов инвестировать? Сколько политических инициатив поддержать? Сколько раз прийти на помощь в трудную минуту? Сколько благодарностей произнести за оружие, купленное на собственные деньги?

И главное — с каких пор братство вообще стало предполагать подобную систему расчётов?

Всё происходящее вызывает особое недоумение, потому что речь идёт не о случайных авторах из далёкой страны. Турецкие журналисты прекрасно знают историю Карабахского конфликта, цену азербайджанской победы и характер отношений между нашими государствами. Поэтому попытки противопоставить Алиева Пашиняну, принизить подвиг азербайджанской армии и выставить Баку неблагодарным должником — это образец журналистской подлости.

Никто не требует от турецкой прессы безоговорочно поддерживать каждое решение азербайджанских властей. Критика допустима, споры естественны. Но между критикой и откровенным хамством существует граница, которую журналист, уважающий собственную профессию, переступать не должен.

Тем более если он постоянно рассуждает о братстве двух народов.

Азербайджан не нуждается в наставниках, выдающих собственные политические и религиозные предпочтения за обязательные правила для другого государства. У нас есть собственная Конституция, собственные национальные интересы, собственная история и право самостоятельно определять своё будущее.

Формула «одна нация — два государства» никогда не означала, что одно государство вправе распоряжаться другим. И уж точно она не предполагает, что азербайджанский суверенитет можно обменять на одобрение нескольких турецких газет. Братство не даёт права на высокомерие. Помощь не даёт права на унижение. А дружба, которую постоянно предъявляют к оплате, очень быстро перестаёт быть дружбой…