Госсекретарь США Марко Рубио в эфире DRM News заявил о напряженности в отношениях Вашингтона и Киева.

Отвечая на вопрос о наличии напряженности между странами, Рубио подтвердил, что она существует, и связал с этим телефонный звонок украинской стороны.

«В этом нет никаких сомнений, и именно поэтому нам позвонили», — сказал Рубио.

Госсекретарь сообщил, что во вторник, 20 октября, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, беседа продолжалась 45 минут.

Рубио также назвал заявления Киева об отказе США предоставлять разведданные ложными.