Госсекретарь США Марко Рубио в эфире DRM News заявил о напряженности в отношениях Вашингтона и Киева.
Отвечая на вопрос о наличии напряженности между странами, Рубио подтвердил, что она существует, и связал с этим телефонный звонок украинской стороны.
«В этом нет никаких сомнений, и именно поэтому нам позвонили», — сказал Рубио.
Госсекретарь сообщил, что во вторник, 20 октября, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, беседа продолжалась 45 минут.
Рубио также назвал заявления Киева об отказе США предоставлять разведданные ложными.
«Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда», — сказал он.