МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет «на передовой» на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

«Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это заявление Саакашвили является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим», — сказал Залкалиани.

Minval.az