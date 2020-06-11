Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об SMS-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского, сообщает «Украинская правда».

На вопрос, общается ли он с Коломойским, Зеленский сообщил, что бизнесмен может прислать ему SMS, когда с чем-то не согласен.

«Он мне может написать SMS-ку: «Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «Надо что-то сделать с тарифами». Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим», — сказал украинский лидер.

Зеленский назвал Коломойского влиятельным человеком холерического склада и отметил, что бизнес и политика, «к сожалению, друг без друга не могут жить».

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