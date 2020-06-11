Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но он отказался, потому что это «не его уровень».

Зеленский в начале мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

«Мы встретились с Михаилом Николозовичем, он сказал: «я хочу помогать». Встреч было несколько, он несколько раз приходил с разными советами, адекватными. Он спросил: «Где вы меня видите?». И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус». Я ему предложил: «Можете идти ко мне советником о реформам». Он говорит: «Это не мой уровень», — сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном в четверг.

Он сообщил, что Саакашвили предложил ему стать вице-премьером по реформам. «Я ему ответил: «вице-премьер — так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать», — сказал Зеленский.

При этом он сообщил, что Саакашвили не стал вице-премьером из-за разного отношения к этому назначению, в том числе и во фракции.

Он также сообщил, что вернул паспорт гражданина Украины Саакашвили, потому что «это справедливо». По его мнению, паспорт у Саакашвили забрали несправедливо.

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