Употребление мороженого в жаркую погоду может быть опасным для здоровья, об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, летом люди отдают предпочтение этому десерту не из-за его вкуса, а чтобы ощутить прохладу, причем многие не контролируют размеры порций и съедают их очень быстро, создавая риск для здоровья.

«Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности к коронавирусной инфекции», — приводит слова врача телеканал «360».

Кроме того, Гинзбург напомнил, что мороженое содержит сахар и трансжиры, может вызвать набор веса и прогрессирование атеросклероза.

В качестве альтернативы для охлаждения диетолог посоветовал пить чистую воду комнатной температуры либо ягодные морсы, желательно без сахара, но ни в коем случае не газированные напитки.

Minval.az