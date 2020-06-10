Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бизнесмены увольняют людей, которые его поддерживают, и поручил контролирующим органам «прошерстить пузатых буржуев».

«Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: «А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!» — заявил Лукашенко на совещании в среду.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он получил жалобы от нескольких человек. «Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить», — сказал он.

«Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно», — отметил президент.

Лукашенко поручил генеральному прокурору, Комитетум госконтроля, другим структурам при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев». «Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», — заявил он.

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