Коронавирус может угрожать сердцу, и проблемы могут стать заметны лишь спустя некоторое время. Как передает РИА Новости, об этом заявил директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова, академик РАН Юрий Беленков.

Совсем недавно, буквально в последние несколько дней, стало известно о том, что вирус может размножаться в миокарде – мышце сердца. Организм может реагировать на инфекцию не сразу – влияние может быть и отложенным, подчеркнул Беленков.

Таким образом, добавил он, есть риски увеличения числа вирусных миокардитов (которые уже наблюдались в ходе эпидемии). Среди пациентов, инфицированных коронавирусом и лежавших в клинике Остроумова, около 45% испытывали те или иные нарушения ритма сердца.

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