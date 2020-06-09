Таганский суд Москвы избрал актёру Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа, сообщает «Лайф».

На заседании суда защита обратила внимание на то, что у артиста астма и ишемическая болезнь сердца, а также он отец шестерых детей. Прокурор поддержала ходатайство следствия о домашнем аресте. Защита актера возражала против домашнего ареста Ефремова.

Отметим, что Михаил Ефремов в зале суда впервые публично дал оценку произошедшему ДТП.

«Это все, конечно, чудовищно произошло», — так актер в зале суда охарактеризовал ДТП (цитата по ТАСС).

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Нарколог рассказал, что с «коктейлем» в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю.

Minval.az