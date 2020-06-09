Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем. Рассуждая на эту тему в опубликованном во вторник интервью изданию «Украинская правда», Зеленский отметил неоднозначное отношение к этой фигуре в украинском обществе и сказал, что оценку его личности должно дать время.

«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения», — сказал глава государства, рассуждая о личности Бандеры. «Все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями», — сказал он, но вместе с тем добавил, что на Украине «от героя до врага — один шаг».

Зеленский отметил, что к Бандере в стране «разное отношение», и призвал не спекулировать на этой теме. «Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — заявил президент.

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов.

Minval.az