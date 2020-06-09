Петиция с требованием лишить лицензии Первый канал появилась на портале Change.org.

Автор петиции считает, что решение канала «изменить» концовку фильма «Брат-2», который показали в федеральном эфире 8 июня в честь двадцатилетия фильма, было крайне неуместным.

В конце фильма вместо титров зрителям показали беспорядки в США под песню Наутилуса «Последнее письмо», напоминает он.

«Считаем, что вмешивать культовые фильмы в свои грязные политические игры просто неуместно. На федеральных каналах и без того слишком много политической пропаганды», — указал автор.

По его мнению, канал необходимо лишить лицензии за злоупотребление свободой массовой информации, «а именно — за использование скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье».

Он полагает, что Первый канал выказал прямое неуважение как к режиссеру, к актерам, так и к обычным россиянам.

«Телекомпания, допустившая такое, не может далее вещать на всю страну», — говорится в петиции.

Minval.az