Неправильно говорить, что Грузия победила коронавирус, так как ни одна отдельно взятая страна в условиях пандемии не может победить вирус или экономический кризис. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Наша главная задача — управлять процессом, провести адаптацию и контроль», — отметил он на заседании Межведомственного координационного совета. «Единственное, что мы можем сделать, это контролировать риски и распространение вируса», — цитирует главу правительства Спутник — Грузия.

Основными задачами он назвал «пограничный и внутренний контроль распространения, быстрое обнаружение и быстрое лечение».

Minval.az