Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о новых назначениях в силовых ведомствах.

«На должность начальника Главного штаба ВС назначается генерал-лейтенант Оник Гаспарян. Полковник Аргишти Карамян назначается на должность директора Службы национальной безопасности. Начальником полиции назначается Ваге Казарян. Решения вступят в силу после подписания президентом указов», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он выразил благодарность бывшему главе ГШ ВС генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, бывшему директору СНБ полковнику Эдуарду Мартиросяну, бывшему начальнику полиции полковнику Арману Саркисяну за проделанную работу и усилия.

Вчера в условиях режима ЧП проходила свадьба сына Артака Давтяна, о чем сообщили СМИ. Мероприятие было прекращено после вмешательства полиции.

А в СНБ после назначения заместителем главы ведомства 29-летнего Аргишти Карамяна начались недовольства.

Новый глава полиции является другом Пашиняна, отмечают СМИ.

Minval.az