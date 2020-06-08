По сведениям ереванской газеты “Грапарак”, по поручению Никола Пашиняна накануне вечером была усилена охрана правительственной резиденции, были стянуты дополнительные силы госохраны.

“Можно сделать два предположения: либо Никол Пашинян обеспокоен в связи с развитием каких-то политических событий и конкретно своей личной безопасностью, либо решил в ближайшее время предпринять какие-то шаги и считает, что они удостоятся контрудара, поэтому заранее усиливает свою личную охрану”, — сообщает «Грапарак».

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян в беседе “ФактИнфо” заявила, что эта информация не соответствует действительности. В то же время она указала, что премьер со своей семьей продолжает оставаться в изоляции в правительственной резиденции.

Minval.az