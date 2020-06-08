Директор Службы национальной безопасности Армении Эдуард Мартиросян в понедельник подал заявление об уходе на имя президента Армена Саркисяна, пишет Спутник.

Еще месяц назад в прессе ходили слухи об отставке Мартиросяна, однако в СНБ их опровергли. Глава ведомства якобы был против назначения Аргишти Кярамяна своим заместителем.

На прошлой неделе Мартиросян сказал журналистам, что у него очень хорошие отношения с Кярамяном, и последний – профессионал своего дела.

Но сейчас речь идет о том, что причиной ухода стала ситуация с коронавирусом. На днях премьер говорил, что имел жесткие разговоры с директором СНБ и начальником полиции из-за того, что силовики не могут обеспечить соблюдение санитарных норм в стране.

Отметим, что Мартиросян с 19 сентября 2019 года исполнял обязанности главы СНБ, после ухода Артура Ванецяна с этого поста. Однако указ о его назначении президент Армении Армен Саркисян подписал 19 марта.

Minval.az