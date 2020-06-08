Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь избран председателем совета директоров «Роснефти», сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Председателем Совета директоров ПАО «НК» Роснефть «Избран Герхард Шредер, сформирован состав и избраны председатели комитетов Совета директоров», — говорится в сообщении.

Отметим, что правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является «авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере».

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