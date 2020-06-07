У главного раввина России Берла Лазара выявили коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает его пресс-служба.
– Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений, – уточняется в заявлении.
У главного раввина России Берла Лазара выявили коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает его пресс-служба.
– Состояние [здоровья у него], не вызывающее особых опасений, – уточняется в заявлении.
Дата: 2020/06/07 18:30
Раздел: Бывший СССР
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