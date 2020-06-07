Как сообщили сегодня в Национальном агентстве по охране культурного наследия Грузии, неизвестные устроили акцию механизированного вандализма во дворе древнего храма «Сурб Григор Лусаворич» в селе Гомани Ахалкалакского муниципалитета.

Злоумышленники провели во двор храма тяжелую технику и повредили как само здание, так и могила рядом с ним, земля была разрыта, кости похороненных здесь в данные времена – разбросаны.

Особенно пострадали порог храма и его ограда. Следы техники были обнаружены сразу с трех сторон – у западного, восточного и южного фасадов.

Полиция ищет вандалов, возбуждено уголовное дело о повреждении памятника культурного наследия, пишет Спутник Грузия.

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