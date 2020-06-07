Президента Украины Владимира Зеленского, который накануне встречался под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде, заметили в столичном супермаркете Goodwine. Он делал покупки в мясном и сырном отделе. Об этом на своей странице в Facebookнаписала пользователь Людмила Архарова.

На кадрах видно, что человек похожий на Зеленского изучает ассортимент мясного отдела, а рядом с ним стоит тележка с достаточно большим количеством продуктов.

По словам пользователя сети, украинский лидер прогулялся по нескольким отделам, периодически заглядывал в список покупок и выбирал необходимые товары.

Также, она заметила, что Зеленского сопровождала охрана.



Minval.az