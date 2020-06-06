Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом. Заявление сделано в ходе онлайн-трансляции брифинга в правительстве, передает «Интерфакс».

«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что всеобщий карантин вводить в Армении не будут, поскольку власти не уверены, что граждане будут его соблюдать. Также тотальную самоизоляцию не рассматривают по причине тяжелых экономических последствий для страны.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.

Minval.az