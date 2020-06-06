Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает РИА-Новости со ссылкой на страницу Курмангали в социальной сети Фейсбук.

«Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Курмангали, состояние его здоровья удовлетворительное.

«Сразу хочу заявить, что президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде (резиденции президента — ред.) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности», — написал пресс-секретарь главы государства.

«Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!» — заключил он.

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