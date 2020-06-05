График проведения военных учений сил ОДКБ в 2020 году может быть скорректирован в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в странах-участницах организации, говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

«В период с 3 по 5 июня в Центре кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2020 году», — заявил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, слова которого приводятся в сообщении.

«В ходе переговоров достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах — членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах», — отмечается в сообщении.

Щегрикович отметил, что в 2020 году планируются учения «во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ».

На Кавказе пройдут командно-штабные учения «Взаимодействие-2020», в Центральной Азии — учения с Коллективными силами быстрого развертывания «Рубеж-2020», в восточно-европейском регионе «Нерушимое братство-2020».

Кроме этого, запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2020» и с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2020».

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В штабных переговорах 3-5 июня приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители оборонных ведомств стран-участниц организации. Также в них участвовали атташе по вопросам обороны посольства Сербии, представители Антитеррористического центра СНГ и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, сообщили в пресс-службе.

Minval.az