Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал летом отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, а не витаминным комплексам.

«Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные», — заявил он в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит «Вестник Кавказа».

Необходимые для здоровья витамины и микроэлементы можно получить из сезонных фруктов, овощей, а также мяса птицы и говядины.

Чтобы укрепить здоровье следует также больше двигаться и бывать на солнце.

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