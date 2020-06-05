Президент Украины Владимир Зеленский выступил за подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», – приводит его слова «Гордон».

По словам Зеленского, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о частных военных компаниях.

Президент считает, что консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект. Он добавил, что первоочередные законодательные наработки совета нужно предложить в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Minval.az