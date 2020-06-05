Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

В октябре 2017 года Михаила Кокшенова госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию. Актера выписали из больницы в январе 2018 года, на публике он не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Впервые он принял участие в киносъемках в 1957 году, сыграв эпизодическую роль комсомольца в фильме Александра Зархи «Высота».

Актер сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Среди его известных ролей — ефрейтор Захар Косых в фильме «Женя, Женечка и «Катюша»», Степан в «Спортлото-82», Леша Пряхин в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщает, что непосредственной причиной смерти народного артиста Михаила Кокшенова стала не онкология или какое-либо другое заболевание, а инфекция.

«По предварительным данным, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом», — говорится в сообщении.

Minval.az