Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что инициативные группы, собирающие подписи в пользу различных кандидатов, претендующих на участие в борьбе за пост главы государства, используют «белорусскую карусель».

«Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Он заявил, что на снимках, сделанных с квадрокоптеров, якобы видно, как расписавшиеся затем снова встают в хвост очереди, чтобы поставить еще одну подпись. Лукашенко полагает, что некоторых кандидатов не смущает то обстоятельство, что такие подписи будут признаны недействительными.

«Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то… — сказал президент. — И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси».

Пока в предвыборной гонке участвуют 15 претендентов. На прошлой неделе были задержаны активисты, поддерживающие оппозиционных кандидатов, в том числе популярный блогер Сергей Тихановский, которому не удалось зарегистрировать собственную инициативную группу.

Один из главных соперников действующего президента Виктор Бабарико подал в ЦИК жалобу на Александра Лукашенко за его «намеки» о финансировании кампаний некоторых кандидатов из-за рубежа.

Minval.az