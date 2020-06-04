Чиновники, не включенные в новый состав правительства Беларуси, без работы не останутся, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в четверг.

Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного.

«Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — пообещал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, в среду Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены предложения по новому составу правительства. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в правительстве не будет.

Вечером в среду стало известно, что он отправил правительство в отставку. На четверг было анонсировано назначение его новых членов.

Сергей Румас после ухода с поста премьера Беларуси не войдет в новый состав правительства, он займется бизнесом, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!», — приводит телеграм-канал слова Лукашенко.

Minval.az