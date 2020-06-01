В Забайкалье в ночь на 1 июня изменили название поселка Агинское, выложенное на сопке камнями, на «Путин вор». Об этом пишет «Чита.ру». Утром новую надпись изменили на прежнюю.

Первые фото опубликовали в чате поселка в Viber «Агинское 24/7». Спустя некоторое время их удалили. Позже фото разошлось по местным группам в социальных сетях.

Пресс-служба краевого МВД отказалась комментировать надпись. В администрация Агинского района сказали порталу «Забньюс», что такая надпись не появлялась. Как пишет «Чита.ру», позже глава района Андрей Дашин написал в чате в Viber «Новости городского округа», что появление надписи — «глупый инцидент».

«Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш посёлок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нём»,— заявил Дашин и призвал жителей «вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине».

Источник «МК в Чите» сообщил, что полиция уже ищет авторов надписи.

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