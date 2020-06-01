Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

В воскресенье на границе Киргизии с узбекистанским анклавом Сох произошла стычка местных жителей, в которой участвовали несколько сотен человек. Стороны закидали друг друга камнями. Как сообщили в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии, конфликт произошел из-за воды: жители не поделили родник.

«После инцидента в центр общеврачебной практики города Айдаркен поступило 25 пострадавших», — заявил представитель Минздрава.

По его словам, в данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии с состоянием средней тяжести. Как отметили в Минздраве, все получают необходимое лечение. Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

«Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения. На месте инцидента дежурят две бригады скорой помощи. Из Баткенской областной объединенной больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим», — подчеркнули в Минздраве.

Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентомпереживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР. В 2017 году был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.

Minval.az