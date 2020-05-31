В Одесской области Украины на полигоне Алибей прошли испытания новой крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Как рассказал глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев, в ходе испытаний были запущены две ракеты, которые почти одновременно уничтожили две цели.

По данным издания «АрміяInform». боевые пуски ракет осуществляли по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды.

До первой цели ракете необходимо было преодолеть расстояние в 85 км. Вторая цель находилась на удалении в 110 км. Между целями расстояние составляло более 20 км.

Коростелев отметил, что последние 10-15 км ракеты преодолевали на высоте всего 5 метров до уровня моря и сами рассчитывали оптимальную точку поражения. Испытания, по его словам, были признаны успешными.

Напомним, что именно про эту ракету год назад рассказывал бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов. Тогда он заявил, что с помощью этих ракет можно уничтожить Крымский мост за считанные минуты. Это заявление прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сказал, что если этот сценарий будет реализован, то Украина перестанет существовать как государство.

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