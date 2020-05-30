Русскоязычное вещание в латвийском эфире будет прекращено с 1 января будущего года.

Об этом заявил глава национального совета республики по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш.

Для того, чтобы не владеющие латвийским языком представители нацменьшиств — так называют в Латвии 40% русскоязычного населения — могли получать информацию о происходящем в стране, предлагается перенести передачи на русском языке на интернет-платформу lsm.lv.

По оценке представителя НСЭСМИ Евы Друвиете, для создания мультимедийной площадки для русскоязычной аудитории на этой платформе потребуется выделить из госбюджета не менее 440 тысяч евро.

На сегодняшний день в Латвии передачи на русском языке транслирует единственный телеканал ЛТВ7.

Minval.az