Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

«У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, – заявил Лукашенко. – У нас не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте: пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

Лукашенко и раньше допускал сексистские заявления в отношении женщин в белорусской политике.

Minval.az