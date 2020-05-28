Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая – Дня Республики.

«Пользуясь случаем, поздравляю наших азербайджанских друзей с их национальным праздником – Днем Республики. По традиции, поздравительные послания в адрес руководства Азербайджана направили президент Российской Федерации, глава правительства, главы обоих палат Федерального собрания и министр иностранных дел», — сказала официальный представитель МИД России в ходе традиционного брифинга.

Minval.az